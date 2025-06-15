İsrail'den İran'ın en doğusuna saldırı! 2300 kilometre uzaklığı vurdu: "En uzak mesafeli saldırı..."

İsrail ile İran arasındaki savaşta günler geçtikçe şiddet de artmaya devam ediyor. İran'ın hipersonik Fettah füzeleri dün akşam saatlerinde İsrail'de büyük tahribata yol açmıştı. İsrail'den ise bugün sabah saatlerinden itibaren misilleme başlatılmış ve İran'daki 14 bilim insanı öldürülmüştü. İsrail Hava Kuvvetleri'nin son hedefi ise İran'ın en doğusu, Türkmenistan sınırındaki Meşhed kenti oldu...

TAM 2300 KİLOMETRE UZAKLIKTA

İsrail, İran'daki Meşhed Havalimanı'nı hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yaklaşık 2.300 kilometre mesafede, İsrail Hava Kuvvetleri İran’ın doğusundaki Meşhed Havalimanı’nda bir İran yakıt ikmal uçağını vurdu.

Bu, operasyonun başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en uzak mesafeli saldırı oldu.”

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre, Meşhed Havalimanı veya etraftaki binalarda herhangi bir hasar bulunmadığı belirtildi.