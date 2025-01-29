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  4. İsrail devlet televizyonu: Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekmeye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu: Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekmeye hazırlanıyor

29.01.2025 00:14
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü. İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu: Trump Suriye'deki ABD askerlerini çekmeye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

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İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

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KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Filistinlileri gazzeden kovmak isteyen abd Suriye'den çıkacakmış buna kim inanır bu sadece Suriye'ye daha fazla yerleşmek icin zaman kazanma siyaseti
Boşuna Türkiye yüzyılı başladı demedik. Yeni silahları denemek için güzel olacak.
Babanız gidiyo siyonistler
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