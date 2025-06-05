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İsrail durmuyor! Aşırı sağcı bakan açıkladı: 'Planın hazırlanmasını emrettim'

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde "egemenlik" kurmayı amaçlayan bir planın hazırlanması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail durmuyor! Aşırı sağcı bakan açıkladı: 'Planın hazırlanmasını emrettim'

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Smotrich, bazı yeni yerleşim yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TALİMATI VERDİ

Smotrich, yerleşim yerlerinden birinde yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine bağlı Yerleşim İdaresi ve Sivil İdare ekiplerine Batı Şeria ve Ürdün Vadisi üzerinde "İsrail egemenliğini" dayatmak için bir eylem planı hazırlamaları talimatını verdiğini söyledi.

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"Batı Şeria üzerinde egemenlik kurmak için bir yürütme planının hazırlanmasını emrettim." diye konuşan Smotrich, bu mekansal alan "tam hukuki statüsüne kavuşana ve İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası haline gelene kadar" durmayacaklarını söyledi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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