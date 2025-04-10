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İsrail Eğitim Bakanı: Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen askerler ordudan atılmalı

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, yazdıkları mektupla Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunan, İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bine yakın pilot ve yedek askerin ordudan atılması gerektiğini öne sürdü.

İsrail Eğitim Bakanı: Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen askerler ordudan atılmalı

Bakan Kisch, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bir grup pilot ve yedek askerin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istemesini sert tepki gösterdi.

Kisch, İsrail basınına göre, Hava Kuvvetlerinde "krize" neden olan mektuba imza koyan tüm pilot ve yedek askerlerin "Hala yedek kuvvetlerde görev yapıyor olsa bile, derhal görevden alınmalarını" istedi.

"Ordunun siyasi tartışmalara müdahil olması, İsrail için en büyük felakete yol açtı." ifadeleriyle Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına atıf yapan Kisch, "Geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalı ve ret tehditlerine taviz verilmemeli." açıklamasında bulundu.

970 İsrailli pilot ve yedek askerden Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı

İsrail basınına sızan söz konusu mektupta, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti eleştirilerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıların "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği" ifade edilmişti.

970 İsrailli pilot ve yedek askerin imza koyduğu mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkat çekilmişti.

Bu mektubun ardından İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın üst düzey komutanlarla toplantı yaptığı ve imzası olan askerlerin orduda görev yapmaya devam edemeyeceği tehdidinde bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan söz konusu habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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