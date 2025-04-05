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İsrail, sağlık görevlilerini infaz etmiş! Görüntüler ortaya çıktı: "Beni affet anne"

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Filistin Kızılay'ı, İsrail ordusunun 23 Mart'ta Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıda yaralananlara yardım etmek amacıyla görev yapan sağlık ve sivil savunma personelinin bulunduğu ambulans ve itfaiye aracına doğrudan ateş açtığına dair görüntüler paylaştı. Videoda, ambulansın ve itfaiye aracının ışıkları açık bir şekilde görünüyor, bu da İsrail'in saldırı sırasında sivil sağlık ekiplerinin hedef alınmadığına yönelik iddialarını çürütüyor. Detaylar haberimizde...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 23 Mart'ta gerçekleştirdiği saldırılarda yaralananlara yardıma giden Filistin Kızılay'ı ile Sivil Savunma'ya bağlı 15 personelin bulunduğu araçları doğrudan hedef aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Filistin Kızılay'ı görüntünün, İsrail askerlerinin 15 personeli gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığını belirtti.

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"BENİ AFFET ANNE"

Görüntüde, İsrail'in iddialarının aksine yardıma giden personellerin bulunduğu araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğuna dair açık işaretler taşıdıkları ve araçların ışıklarının yandığı görüldü. İsrail askerlerinin üzerinde üniforma bulunan personele bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı kameraya yansıdı. Görüntüyü kaydeden sağlık görevlisinin defalarca kelime-i şehadet getirdiği ve son sözlerinin "Beni affet anne. Sadece insanlara yardım etmek istedim. Hayat kurtarmak istedim" olduğu duyuldu. Videoda İsrail askerlerinin açtığı ateşin 5 dakika sürdüğü görüldü.

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Filistin Kızılay'ı açıklamasında, "Bu video, İsrail güçlerinin ambulansları rastgele hedef almadığı ve araçların 'ışıkları veya acil durum işaretleri olmadan şüpheli şekilde' yaklaştığı yönündeki iddialarını net bir şekilde çürütüyor. Görüntüler gerçeği ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"VİDEO, İSRAİL İŞGAL ORDUSUNUN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARIYOR"

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise videonun İsrail ordusunun açıklamasını çürütmesinin ardından bağımsız, uluslararası bir soruşturma açılması talep edildi. Açıklamada, "Sağlık ve sivil savunma personelinin infaz edilmesi suçuna ilişkin acil ve bağımsız bir uluslararası soruşturma talep ediyoruz. İsrail işgalinin savaş suçluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmalı. Videonun "İsrail işgal ordusunun yalanlarını ortaya çıkardığı" vurgulandı.

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İSRAİL’İN İDDİASI

İsrail ordusu, araçların rastgele hedef alınmadığını, ambulans ve itfaiyeden oluşan araç konvoyunun farları ve ışıkları çalışmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru ilerlediğini iddia etmişti. Askerlerin Hamas mensuplarını öldürdüğü öne sürülmüştü.

"ULUSLARARASI ADALET TALEP EDİYORUZ"

Yardım ekiplerinin doğrudan hedef alındığı görüntülerin paylaşılmasının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, "Bu çürütülemez görsel kanıt, işgalcilerin uydurduğu 'şüpheli hareket' yalanlarını paramparça ediyor, insani yardım personelinin sistematik olarak hedef alındığını kanıtlıyor ve uluslararası hukuka göre kasıtlı bir cinayet teşkil ediyor. Bu iğrenç suçun mağdurları için uluslararası adalet talep ediyoruz" dedi.

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İSRAİL ÖLDÜRDÜĞÜ PERSONELLERİ BOŞ ARAZİYE GÖMMÜŞTÜ

Filistin Kızılay’ından 23 Mart’ta yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah’ın Tel el-Sultan bölgesine düzenlenen bir saldırıda yaralanan sivillere yardıma giden Filistin Kızılayı'na ait ambulansları kuşattığı, personelin saldırıda yaralandığı ve daha sonra personelle iletişimin kesildiği belirtilmişti. Gazze'deki Sivil Savunma da Kızılay personeliyle birlikte müdahaleye giden ekiplerle bağlantıyı kaybettiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler’den 31 Mart’ta yapılan açıklamada, personelin cansız bedenlerinin İsrail güçleri tarafından öldürüldükten sonra bir araziye gömülü halde bulunduğu duyurulmuştu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze gazze şeridi
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