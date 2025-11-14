HABER

İsrail gazetesine göre, Tel Aviv, Lübnan'a "sınırlı" saldırıya hazırlanıyor

İsrail gazetesi, ordunun Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik "sınırlı" saldırıya hazırlandığını yazdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde çıkan haberde, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde yeniden yükselen tansiyona işaret edildi.

Hizbullah'ın geçen yılki saldırıların ardından Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır bölgelerine yeniden dönmeye başladığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunda, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma konusunda yetersiz kalacağı görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Tel Aviv'in değerlendirmelerine göre, Hizbullah'ın hala "on binlerce roket ve birkaç bin füzeye sahip olduğu" iddiasına yer verildi.

Haberde ayrıca Hizbullah'ın geçen yılki saldırıların sonlanmasından sonra Lübnan'da "bir kısmı patlayıcı madde taşıyan binlerce yeni insansız hava aracı (İHA) ürettiği" öne sürüldü.

Bu doğrultuda İsrail ordusunun Lübnan'a "sınırlı" saldırıya hazırlandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Bekaa Vadisi başta olmak üzere ülkede "Hizbullah'a ait silah üretim tesislerini" hedef alacak hava saldırıları düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Varılan ateşkese rağmen sınır bölgesindeki bazı noktalarda işgalini sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor.

- Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

