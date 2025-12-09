HABER

İsrail'in ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack'ı Türkiye'nin çıkarlarını savunmakla suçladığı iddia edildi

Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Türkiye'nin çıkarlarını savunmakla suçladığı öne sürüldü. Haberde Barrack'ın "İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey hayırsever bir monarşidir" ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail'in Walla platformunun İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Barrack'ın açıklamalarından son derece rahatsız olduğu belirtildi.

"BARRACK, TÜRK BÜYÜKELÇİSİ GİBİ DAVRANIYOR"

Habere göre üst düzey İsrailli yetkili, "Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve Orta Doğu'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." ifadesini kullandı.

BARRACK İÇİN "İSRAİL'E DÜŞMANCA DAVRANAN BİR UNSUR" İDDİASI

Barrack'ın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "İsrail'e düşmanca davranan bir unsur" olarak algılandığını kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'deki Türk çıkarlarından aşırı derecede etkileniyor ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet eden bir büyükelçi gibi davranıyor." dedi.

"İSRAİL DEMOKRASİ DEĞİL MONARŞİ" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Haberde, Barrack'ın geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da kullandığı "İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey hayırsever bir monarşidir." ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki İsrail yanlısı kadrolara yatırım yaptığı, bunlar arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Walz'ın geldiği belirtildi.

(AA)

Kaynak: AA
