HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'in 'Gazze' hayalini yıkan yanıt! Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve İsrail basınının “Türksüz Gazze” hayalini adeta yıktı. ABD Başkanı, “Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi

İsrail'in 'Gazze' hayalini yıkan yanıt! Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Uzak Doğu gezisinin ilk durağı Malezya’ya gitti.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One’ın Katar’da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Âl Sani ile görüştü.

TRUMP: "TÜRKİYE DE BU SÜRECE DAHİL"

Gazze ile açıklamalar yapan Trump “Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dâhil. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dâhil” açıklamasını yaptı.

"BARIŞ GÜCÜNÜN LİDERLERİ SEÇİLİYOR"

Trump, bölgedeki barış gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Başkanı, "En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Orta Doğu’da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, istikrar gücünde kimlerin olacağına sadece kendilerinin karar vereceğini iddia etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu kararı sonrası Özel'den çok sert tepkiİmamoğlu kararı sonrası Özel'den çok sert tepki
Özgür Özel'den ilk açıklama: "Ellerine ayaklarına bulaştırdılar"Özgür Özel'den ilk açıklama: "Ellerine ayaklarına bulaştırdılar"

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.