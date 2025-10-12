HABER

İsrail’in Gazze Şehri’nden çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şehri’nden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı yıkım görüntülendi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 300 binden fazla konut tamamen ye da kısmen yıkılırken, yaklaşık 2 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şehri’nden çekildi. İsrail ordusunun şehirden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

Şehirdeki neredeyse tüm binaların harabeye döndüğü ve altyapının tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

2 MİLYON GAZZELİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ

Konutların harabeye dönmesi nedeniyle Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası toplumdan yardım istedi.

