İsrail’in Yemen’e düzenlediği saldırıda can kaybı 4’e yükseldi

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail’in başkent Sana’ya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıda can kaybı 4'e yükseldi

İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

Saldırıların ardından açıklama yapan Husilerin üst düzey yetkililerinden Abdulkadir el-Murtada, Husilerin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail şunu bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun Gazze'deki kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak bugün başkanlık sarayı yerleşkesini, 2 elektrik santralini ve 1 yakıt deposunu hedef almıştı.

(İHA)
