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İsrail, İran’a yapılan saldırıların amacını ve ne kadar süreceğini bu sözlerle duyurdu! Netanyahu’dan ilk açıklama geldi…

İsrail’in İran’a yapmış olduğu saldırıların ardından tüm dünya teyakkuza geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından ilk açıklama gelirken İran'a yönelik saldırıların "tehlike ortadan kalkana kadar" süreceğini belirtti. Netanyahu, İran’ın nükleer tesislerini hedef aldıklarını ve başlatılan operasyonun adının “Yükselen Aslan” olduğunu açıkladı.

İsrail, İran’a yapılan saldırıların amacını ve ne kadar süreceğini bu sözlerle duyurdu! Netanyahu’dan ilk açıklama geldi…
Taner Şahin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik başlattıkları saldırının “İsrail’in bekasına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak” amacı taşıdığını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Netanyahu, “İran’a karşı başlattığımız operasyonun adı ‘Yükselen Aslan’. İran tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar operasyonlarımız sürecek” dedi.

Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik “soykırım çağrıları” yaptığını ve bu tehditleri nükleer programla desteklediğini iddia etti. İran’ın atom bombası üretmeye yetecek düzeyde uranyum zenginleştirdiğini öne süren Netanyahu, “İran bu hızla nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabilir, bu da İsrail için kabul edilemez bir tehlikedir” ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusunun, İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin merkezi olan Natanz tesisine saldırı düzenlediğini belirten Netanyahu, “İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık” dedi.

Netanyahu ayrıca, İran’ın balistik füze programına da saldırılar düzenlediklerini ve geçtiğimiz yıl İran’ın İsrail’e 300 füze fırlattığını, buna karşılık İsrail’in ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ile karşılık verdiğini söyledi.

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İran’ın önümüzdeki 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini savunan Netanyahu, “Bu kabul edilemez. Sorunumuz İran halkıyla değil, İran rejimiyle. Onlara çok büyük bir darbe vurduk” açıklamasında bulundu.

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