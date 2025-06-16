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İsrail, İran'da gazetecilere saldırdı! Fahrettin Altun: 'Açık bir katliamdır'

İsrail'in bugün İran'da gazetecilere yönelik saldırısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. "Açık bir katliam" diyen Altun, "İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'da gazetecilere saldırdı! Fahrettin Altun: 'Açık bir katliamdır'
Recep Demircan

İsrail, bugün İran Devlet Televizyonu'na saldırmış ve 18 kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı açık bir katliam olarak nitelendirerek "Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Altun açıklamasında şunları ifade etti:

"İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır.

Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur.

İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir.

Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.

İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Fahrettin Altun
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