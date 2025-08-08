İsrail kan dökmeye devam ediyor... Gazze’de can kaybı 61 bin 330’a yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 72 kişinin hayatını kaybettiği, 314 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA 61 BİN 330 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 824 Filistinlinin öldüğü, 40 bin 318 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan Bakanlık, toplam can kaybının 61 bin 330’a, yaralı sayısının 152 bin 359’a yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde gıda ve insani yardımlara ulaşmaya çalışırken 16 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu verilerle birlikte yardımlara ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 772’ye, yaralananların sayısı ise 12 bin 249’a yükseldi.

24 SAAT İÇİNDE 4 KİŞİ AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, aynı zamanda 24 saat içinde Gazze’deki hastanelerde 4 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail’in bölgede açlığı silah olarak kullanması sonucu hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 98'i çocuk 201 kişiye yükseldi.

(İHA)

