HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik işgal planı tüm dünyada büyük tepki çekmişti. İsrail ordu sözcüsü "İsrail ordusu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı. Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'deki operasyonun ilk aşamasına geçildi" açıklamasını yaptı.

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

İsrail, Gazze'nin işgali için 60 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.

İsrail ordu sözcüsü "İsrail ordusu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı. Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'deki operasyonun ilk aşamasına geçildi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi" 1

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi" 2

İŞGALİN SONLANMASI İÇİN 5 ŞART SUNULMUŞTU

İsrail cephesinden Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.

20 Ağustos 2025
20 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:

Hamas'ın silahsızlandırılması,

20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi" 3

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ'den aranan firari kadın, polis ekiplerince yakalandıFETÖ'den aranan firari kadın, polis ekiplerince yakalandı
ABD kararını verdi! 4 UCM yetkilisine yaptırımABD kararını verdi! 4 UCM yetkilisine yaptırım

Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mou'dan çok sürpriz karar! Özel bandaj getirildi, o isim ilk 11'e...

Mou'dan çok sürpriz karar! Özel bandaj getirildi, o isim ilk 11'e...

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Samsun'da korkunç olay: Otopark ücreti tartışması kanlı bitti!

Samsun'da korkunç olay: Otopark ücreti tartışması kanlı bitti!

Gerilimi artıracak gelişme! "Bu füzeleri kesinlikle kullanacağız"

Gerilimi artıracak gelişme! "Bu füzeleri kesinlikle kullanacağız"

Hollanda'dan tedavi için geldi kabusu yaşadı! Sahte diş doktoru yüzünden canından oluyordu

Hollanda'dan tedavi için geldi kabusu yaşadı! Sahte diş doktoru yüzünden canından oluyordu

Böcek'in oğlu gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

Böcek'in oğlu gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.