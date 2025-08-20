İsrail ordu sözcüsü açıkladı: "Gazze ve çevresi kontrol altına alındı, operasyonun ilk aşamasına geçildi"

İsrail, Gazze'nin işgali için 60 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.

İsrail ordu sözcüsü "İsrail ordusu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı. Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'deki operasyonun ilk aşamasına geçildi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İŞGALİN SONLANMASI İÇİN 5 ŞART SUNULMUŞTU

İsrail cephesinden Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.

Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:

Hamas'ın silahsızlandırılması,

20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.