İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentini işgale hazırlanıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik askeri stratejileri, Refah kentini tamamen kontrol altına alma hedefiyle yeni bir aşamaya geçiyor. Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, güneyde Refah ve Han Yunus şehirlerini ayıran Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasında, 75 kilometrekarelik geniş bir "tampon bölge" oluşturmayı planlıyor. Bu adımla birlikte, Refah’ın tamamı İsrail’in işgali altına girmiş olacak.

Bu yeni bölge, yaklaşık 360 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Gazze Şeridi’nin beşte birine karşılık gelirken, yardım geçişlerinin yapıldığı Mısır sınırındaki bölgeler de İsrail’in kontrolüne geçiyor. Tel Aviv yönetimi, bu tampon alanlara Filistinlilerin girişine izin vermiyor; bölge fiilen yasak bölgeye dönüşüyor.

DÖNÜŞLER YASAKLANDI, BİNALAR YERLE BİR EDİLDİ

İsrail ordusunun planı, yalnızca Refah’ı işgal etmekle sınırlı değil. Aynı zamanda kente zorla göç ettirilen Filistinlilerin geri dönüşünün engellenmesi ve bölgede kalan yapıların tamamen yıkılması da hedefleniyor. Gözlemciler, bu planın Refah’ın "fiilen haritadan silinmesi" anlamına geldiğini ifade ediyor.

Refah’ın tampon bölgeye katılması, Gazze’nin Mısır’la olan tek kara bağlantısını kopararak şeridi adeta İsrail içinde izole bir yerleşim alanına çevirmiş olacak. Bu gelişmeler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği “Gazze’nin geniş bölgeleri artık İsrail’in denetiminde kalacak” açıklamasını destekliyor.

MORAG KORİDORU GENİŞLETİLİYOR

İsrail’in Refah’a yönelik planı, Gazze’nin kuzeyinde daha önce uygulanan yıkım stratejisinin bir tekrarı olarak görülüyor. Habere göre, İsrail ordusu Morag Koridoru’nu genişletmek ve çevresindeki yapılaşmayı tamamen ortadan kaldırmak için aktif olarak çalışıyor. Bazı bölümlerde genişliği 1 kilometreyi aşan bu koridor, bölgenin fiziksel olarak ikiye bölünmesini sağlıyor.

Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Refah’ın tüm binalarının yıkılarak bölgenin tamamen boşaltılması da seçenekler arasında değerlendiriliyor. İsrail güvenlik yetkilileri, şehrin akıbetine dair nihai kararın henüz verilmediğini belirtiyor.