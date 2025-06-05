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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki üç bölgeye saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırı tehdidinde bulundu

İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırı tehdidid geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istedi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
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ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

(AA)

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Hizbullah
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