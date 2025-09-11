HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusunda moral bozukluğu rakamlara yansıdı: Hapse atılanların ve intihar edenlerin sayısı arttı

İsrail ordusunda psikolojilerinin bozuldukları gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 asker hapis cezasına çarptırıldı. İsrail ordusundaki moral bozukluğu sürerken geçen yıl 21, bu yıl ise 18 askerin intihar ettiği bildirildi.

İsrail ordusunda moral bozukluğu rakamlara yansıdı: Hapse atılanların ve intihar edenlerin sayısı arttı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Givati Tugayı'na mensup askerler, komutanlarını psikolojik durumlarının kötü oldukları konusunda bilgilendirmelerine rağmen tekrar saldırılara katılmaları için çağrıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katıldıkları belirtilen 6 İsrailli askerin, tekrar bölgeye gönderilme emrini reddetmesinin ardından cezaya çarptırıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden askerlerden üçü, emre itaatsizlik nedeniyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki asker ertelenmiş hapis cezası alırken bir askerin ise askeri hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İsrail ordusunda moral bozukluğu rakamlara yansıdı: Hapse atılanların ve intihar edenlerin sayısı arttı 1

İSRAİL ORDUSUNDA MORAL BOZUKLUĞU GİDEREK ARTIYOR

İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana moral bozukluğu ve intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14'e yükselmişti. İsrail'in Gazze Şeridi’ni insani felakete sürükleyen saldırılarının başladığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17'ye çıkmıştı.

GEÇEN YIL 21, BU YIL İSE 18 İSRAİL ASKERİ İNTİHAR ETTİ

Geçen yıl da 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri kendi yaşamına son vermişti. İsrail devlet televizyonu KAN, bu yıl intihar eden asker sayısının 18 olduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken, ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

(AA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölüAdıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
İntihar Asker İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Eski Manavgat Belediye Başkanı ve kardeşi hakkında karar

Eski Manavgat Belediye Başkanı ve kardeşi hakkında karar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.