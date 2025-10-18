HABER

İsrail 'Sarı hat' iddiasıyla vahşete devam ediyor! 11 kişi hayatını kaybetti... Hamas'tan ara bulucu ülkelere çağrı

İsrail ordusu, Gazze’deki ‘sarı hattı’ geçtiğini iddia ettiği sivil bir araca düzenlediği saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından Hamas'tan açıklama geldi ve İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Hamas, ara bulucu ülkelere İsrail’in ateşkes anlaşmasına uyması için baskı yapmaları çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde ‘sarı hattı’ geçtiğini iddia ettiği sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu 7'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili olarak Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsrail Sarı hat iddiasıyla vahşete devam ediyor! 11 kişi hayatını kaybetti... Hamas tan ara bulucu ülkelere çağrı 1

"KANA SUSAMIŞ OLDUĞUNU KANITLIYOR"

İsrail ordusunun, ‘sarı hattı’ geçen sivil araçtakilere uyarıda bulunarak ölümleri engelleyebileceğini belirten Basal, "Olanlar, işgal güçlerinin hala kana susamış ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Sarı hat iddiasıyla vahşete devam ediyor! 11 kişi hayatını kaybetti... Hamas tan ara bulucu ülkelere çağrı 2

EVLERİNİ KONTROL ETMEK İSTEYEN AİLEYE TANK MERMİSİYLE ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 11 kişiyi öldürdüğü saldırıya dair açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze’nin doğusundaki Zeytun Mahallesi’ndeki evlerini kontrol etmek isteyen Filistinli bir aileye ait araca tank mermisiyle saldırı düzenlemesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

"SALDIRGAN EMELLERİNİ ORTAYA KOYUYOR"

İsrail’in silahsız sivilleri herhangi bir gerekçe olmadan hedef aldığı vurgulanan açıklamada, bu eylemin İsrail’in Gazze’deki ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Siyonist güçler, ateşkes anlaşmasında yer alan tüm taahhütleri açıkça hiçe sayarak, halkımıza karşı saldırılarını ve suçlarını sürdürüyor. Bu, onların saldırgan emellerini ortaya koyuyor” denildi. Bu saldırının, İsrail’in uzun süredir devam eden ihlal ve suç zincirine yeni bir halka eklediği belirtilen açıklamada, Filistin halkının, uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayan İsrail’in hedefi olmaya devam ettiği kaydedildi.

HAMAS'TAN ARA BULUCU ÜLKELERE ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese aracılık eden ülkelere çağrıda bulunulan açıklamada, ara bulucu ülkelere İsrail’in ihlallerini izleme ve ateşkes anlaşmasına uyulmasını sağlama, Filistinlilere yönelik saldırıları durdurma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi. Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını ve soykırımı durdurmak için baskı yapma, İsrailli liderleri insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı sorumlu tutma çağrısı yapıldı.

(DHA)

