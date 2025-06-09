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İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' gemisindeydi! Şuayb Ordu'nun eşi konuştu: "Eşimle gurur duyuyorum"

Gazze'de yaşanan dramının önüne geçebilmek için gönderilen Madleen yardım gemisi İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı. 12 aktivistin olduğu gemi, İsrail tarafından baskınla ele geçirilmişti. Gemide bulunan Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Ordu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Eşimle gurur duyuyorum" dedi.

İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' gemisindeydi! Şuayb Ordu'nun eşi konuştu: "Eşimle gurur duyuyorum"
Begüm Özkaynak

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan ve içerisinde bir Türk vatandaşı ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin de yer aldığı Madleen gemisine İsrail güçleri tarafından gece saatlerinde müdahale edilmişti. Gemideki aktivistlerden biri olan Şuayb Ordu'nun eşi HaberTürk canlı yayına açıklamalarda bulundu.

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"MESELE ŞUAYB DEĞİL"

Sümeyra Akdeniz Ordu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Geçen seneden beri beraber bu eğitimlere katılıyoruz. Şiddetsiz kısmının altını vurgulayarak söylüyorum. Kendimizi sadece barışçıl şekilde nasıl gösterebiliriz diye. Kamera kaydını ben çektim. Gemiye kamerayı eşim yerleştirmişti. Kameraya uzaktan erişebiliyorduk. O esnada eşimle telefondaydım ve kayıt altına alıyordum. Tahrik etme amaçlı birçok şey yapacaklarını biliyorduk. Elimizden geldiğince ekipçe 1,5 senedir bunun için hazırlanıyorduk. Biliyoruz ki hedef tahtasına genellikle Türkler alınıyordu. 2010 yılında 10 kişiyi şehit vermemiz tesadüf değildi. Eşim bunun farkında olarak gemiye bindi. Onunla gurur duyuyorum. Şartlar elverseydi geçen sene beraber binecektik gemiye. Dışişleri ve Tel Aviv Başkonsolosluğu'ndan aradılar. 'Şuayb'in başına bir iş gelmesin diye elimizden geleni yapacağız' dediler. Mesele Şuayb değil. Uluslararası büyük çapta misyonun yine birkaç yetkili gereken müdahaleyi yapmadığı için durduruldu. Ben daha çok ablukanın kırılamamış olduğuna üzgünüm açıkçası.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail gemi Gazze yardım
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