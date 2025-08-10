HABER

İsrail Tel Aviv’de tarihi protesto: Netanyahu hükümetine karşıt gösteriler devam ediyor! On binlerce İsrailli, Gazze politikalarına tepki gösterdi...

İsrail’de hükümetin Gazze politikalarına yönelik tepkiler dinmiyor. Tel Aviv’de bir araya gelen on binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti protesto etti. Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlara ve bölgeyi işgal planlarına karşı çıkan protestocular, savaşa son verilmesini ve Hamas’ın elindeki rehinelerin bir an önce evlerine döndürülmesini talep etti. Detaylar haberimizde...

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’ni işgal planına tepki olarak protesto gösterisi düzenleyen on binlerce İsrailli, hükümete savaşı sona erdirme çağrısında bulundu.

ON BİNLERCE İSRAİLLİ, SAVAŞI SONA ERDİRME ÇAĞRISI YAPTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına ve bölgeyi işgal planına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu.

Tel Aviv kentinde toplanan on binlerce İsrailli, hükümete savaşı sona erdirme ve rehineleri evlerine döndürme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ni işgal planının rehinelerin hayatını riske atacağına ve İsrailli askerlerin ölümüne neden olacağına dikkat çeken göstericiler, askerleri Gazze’deki çatışmalarda görev almayı reddetmeye, muhalefet, iş dünyası ve akademik çevreleri ise hükümeti protesto etmeye çağırdı.

İSRAİL HÜKÜMETİNE TEPKİLER ÜLKENİN BİRÇOK ŞEHRİNDE ARTMAYA BAŞLADI

İsrailli rehinelerin yakınlarını temsil eden bazı gruplar ise, İsrail hükümetine tepki olarak genel grev çağrısında bulundu.

İsrail basını, Tel Aviv’in yanı sıra, ülkenin birçok şehrinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendiğini duyurdu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze Tel Aviv gazze şeridi
