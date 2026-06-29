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İsrailli Bakan Katz, ABD'nin İran ve Lübnan cephelerini birbirine bağladığını itiraf etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin tüm itirazlarına rağmen ABD'nin İran ve Lübnan cephelerini birbirine bağladığını itiraf etti.

İsrailli Bakan Katz, ABD'nin İran ve Lübnan cephelerini birbirine bağladığını itiraf etti

Gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İran ve Lübnan konulu dört telefon görüşmesine şahit olduğunu kaydetti.

Katz, İran'ın Lübnan konusunda ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istediğini, Trump'ın İran ile Lübnan arasında bağlantı kurmaya çalıştığını fakat söz konusu telefon görüşmelerinde Netanyahu'nun buna direndiğini ileri sürdü.

Lübnan'da Hizbullah'ı bitirmek için sadece Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesiyle sınırlı olmayan saldırılar düzenlemeyi planladıklarını aktaran Katz, buna karşın Hizbullah'ın talebiyle İran'ın iki cepheyi birbirine bağladığını savundu.

Katz, buna karşı Netanyahu'nun Beyrut'a saldırı düzenlememeyi kabul ettiğini fakat "cerrahi saldırılar" düzenleme ısrarını sürdürdüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın baskısıyla İran ve Lübnan cephelerinin birbirine bağlandığını itiraf eden Katz, "Bu bağlantıyı kurduğumuz için pişmanım ancak bu ABD'nin menfaatineydi. Ortaklık yoluna gittiğinizde, bunun avantajları olduğu gibi belirli kısıtlamaları da vardır." iddiasında bulundu.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Katz, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda güçlü şekilde karşılık vereceklerini belirterek, "Başkan Trump'ın izlediği yolda, ona engel olan taraf olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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