İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Kirk için ayin yaptılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak, ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için ayin düzenledi.

İsrail'in "Srugim" haber sitesi, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini yazdı.

Eski Milletvekili ve aşırılık yanlısı haham Yehuda Glick'in öncülüğündeki grup, Mescid-i Aksa'da ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Kirk için ayin yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsraillilerin, yılbaşı kutlamalarının İbrani takvimine göre yapıldığı "Roş Aşana Bayramı" öncesi bir çok grupla Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Fanatik grupların, "Talmud ayinleri gerçekleştirdiği, provokatif danslar sergilediği ve yüksek sesle şarkılar söylediği" kaydedildi.

Haberde, gelecek hafta Roş Aşana Bayramı ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla daha çok kişinin Aksa'ya geniş çaplı baskınlar düzenlemesi için İsrailli örgütlerin çalıştığı uyarısı yapıldı.

İsrail polisi, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği sırada Filistinlilerin ve Müslümanların Aksa'ya girişini engelliyor.

Mescid-i Aksa'daki statükoya göre, burada sadece Müslümanların ibadet etmesine diğer dinlerden kişilerin ise yalnızca ziyaretine izin verilmesi gerekiyor. İsrail polisinin ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Yahudi ritüelleri gerçekleştirdiği provokasyonlarına giderek daha çok göz yumduğu dikkati çekiyor.

MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK İHLALLER ARTTI

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" belirtmişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

YAHUDİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKINLARI STATÜKOYA AYKIRI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır