İstanbul 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu rüzgarlı olacak. Sıcaklık 31°C olarak tahmin ediliyor. Düşük sıcaklık ise 24°C civarında bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 30-32°C aralığında seyredecek. Genellikle güneşli bir hava hakim olacak.

Ağustos ayı boyunca İstanbul'da ortalama sıcaklık 24.6°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle 24 mm olur. Nem oranı ise %69 civarındadır.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gün ortasında, özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, doğrudan güneş ışınlarından kaçınılması gerekir. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu sayede vücut ısısı dengede tutulabilir.

Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Düzenli olarak su içmeleri de gerekmektedir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçurtma uçurmak cazip olabilir. Ancak rüzgarın hızının artmasıyla birlikte deniz kenarlarında dalgaların da büyümesi muhtemeldir. Bu nedenle, deniz kenarında vakit geçirenlerin dalga ve akıntı durumunu göz önünde bulundurmaları önem taşır. Güvenli bölgelerde kalmaları önerilir.