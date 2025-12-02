HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 02 Aralık Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Aralık 2025 tarihinde hava durumu değişken bulutlulukla geçecektir. Gün içinde sıcaklık 6°C ile 14°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü bulutluluk artacak ve sıcaklık 6°C ile 16°C olacak. 4 Aralık’ta bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklık 10°C ile 17°C değerlerini bulacaktır. Yüksek nem oranı ve sabah saatlerindeki sis, trafikte dikkatli olmayı gerektirecektir. Plan yaparken esnek olmak önemlidir.

İstanbul 02 Aralık Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu değişken bulutlulukla geçecek. En yüksek sıcaklık 14°C olacak. Sıcaklık gün boyunca 6°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 12.9 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati ise 17:37’dir.

3 Aralık Çarşamba günü hava koşulları daha fazla bulutlanacak. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü hava daha da ısınacak. Bu gün sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Nem oranı yüksek günlerde sabah saatlerinde sis oluşması olasıdır. Bu durumda trafikte dikkatli olmanız önemlidir. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda vakit geçirirken rüzgarın etkilerini göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha! "Sinop'a doğru seyrediyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.