İstanbul 02 Aralık Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu değişken bulutlulukla geçecek. En yüksek sıcaklık 14°C olacak. Sıcaklık gün boyunca 6°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 12.9 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati ise 17:37’dir.

3 Aralık Çarşamba günü hava koşulları daha fazla bulutlanacak. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü hava daha da ısınacak. Bu gün sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Nem oranı yüksek günlerde sabah saatlerinde sis oluşması olasıdır. Bu durumda trafikte dikkatli olmanız önemlidir. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda vakit geçirirken rüzgarın etkilerini göz önünde bulundurmalısınız.