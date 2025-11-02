İstanbul 02 Kasım Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1.6 km/saat ile 18.1 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati ise 17:59 olarak tahmin ediliyor.

3 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 14°C ile 20°C arasında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde 5 Kasım'daki yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu güncel takip etmelidir. Gerektiğinde planlarını ertelemek veya kapalı alanlara yönelmek faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte seyahat edenlerin hız limitlerine uyması önemlidir. Günlük aktiviteleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.