İstanbul 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Nem oranı %60-75 arasında değişecek. Bu durum, havayı bunaltıcı kılabilir. Kuzeydoğudan esen rüzgarlar, özellikle sahil kesimlerinde hafif bir serinlik sağlayacak.

4 Ağustos Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 32°C ile 25°C arasında değişecek. 5 Ağustos Salı günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 31°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı ve nem oranının artacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri gerekiyor. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle dikkatli olunması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sahilde vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığının 25°C civarında olacağını göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu sıcaklık, serinlemek için denize girmeleri açısından uyumlu. Ancak, denize girmeden önce deniz koşullarını kontrol etmek ve güvenlik önlemlerini almak önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve sıcak olacak. Hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.