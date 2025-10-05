İstanbul 05 Ekim Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

En düşük sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %70 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:05, gün batımı 18:40 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 6 Ekim Pazartesi günü hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı ise %60 seviyelerinde kalacak. 7 Ekim Salı günü, yer yer sağanak yağmurların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. Nem oranı %80'e kadar yükselebilir. 8 Ekim Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C civarında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar yine 17°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 7 Ekim Salı ve 8 Ekim Çarşamba günleri için yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Hava sıcaklıkları 17-23°C arasında değişecek. Kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu hem konforunuzu artırır hem de sağlığınızı korur. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.

Son olarak, hava koşullarının anlık değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek şart. Planlarınızı buna göre güncellemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.