İstanbul 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 19°C civarında olacak. Bu dönemde mevsim normallerine uygun hava sıcaklıkları 15-19°C arasında değişecek. Bulutlu hava koşulları hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde 6 Kasım Perşembe yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekiyor.

Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.