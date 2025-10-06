İstanbul 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ise %64 ile %89 arasında olacak. Rüzgar hızı 1.1 km/h ile 23.2 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati ise 18:38 olacak.

7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü yağmur geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık 14°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkmadan şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanları tercih etmeniz önerilir. Böylece hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.