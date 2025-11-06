HABER

İstanbul 06 Kasım Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Kasım 2025'te hava durumu bulutlu ve kapalı olacak. Sıcaklık en düşük 14,4°C, en yüksek ise 16°C olarak belirlendi. 7 Kasım Cuma günü de benzer hava şartları öngörülüyor. 8 ve 9 Kasım'da hava daha güneşli olacak. Soğuk havalarda kat kat giyinmek önem taşıyor. Nem oranının yüksekliği nedeni ile su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Rüzgar etkili olacağı için rüzgar geçirmeyen kıyafetler ve şapkalar kullanmak sağlığınızı korur. İşte detaylar...

İstanbul'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklık en düşük 14,4°C, en yüksek ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 16 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı saati ise 17:55 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Kasım Cuma günü de hava bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13,3°C, en yüksek sıcaklık ise 17,2°C olarak öngörülüyor. 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günleri hava daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12,3°C ile 18,9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle serin ve bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu durumda kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın etkili olabileceği de unutulmamalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak sizi daha rahat hissettirecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı koruyacaktır. Ayrıca bu günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirecektir.

