HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve nemli olacak. İşte detaylar...

İstanbul 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Bu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Bu durum hava koşullarını daha da belirginleştiriyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Bu, günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Ağustos Cuma günü gündüzde sıcaklık 28°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü ise hava koşullarının az bulutlu olacağı ve sıcaklığın 31°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 30°C civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyalar sabitlenmeli. Güvenli bölgelerde bulunulması da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak takip etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salgın alarmı: 13 kişi hayatını kaybetti! Salgın alarmı: 13 kişi hayatını kaybetti!
İki grup arasında kavga! Ortalık savaş alanına döndüİki grup arasında kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.