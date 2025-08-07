İstanbul 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Bu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Bu durum hava koşullarını daha da belirginleştiriyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Bu, günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Ağustos Cuma günü gündüzde sıcaklık 28°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü ise hava koşullarının az bulutlu olacağı ve sıcaklığın 31°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 30°C civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyalar sabitlenmeli. Güvenli bölgelerde bulunulması da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak takip etmelidir.