İstanbul 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yaz keyfi için ideal koşullar sunuyor.

İstanbul 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yaz keyfi için ideal koşullar sunuyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarlarında olacak. Bu sıcaklık, denize girmek veya açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için uygun. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C'ye düşecek. Bu, serin bir ortam sağlıyor. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar, sıcaklığın etkisini azaltarak daha konforlu bir hava sunacak.

Pazar günü, 10 Ağustos 2025'te hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak kalacak. Örneğin, 11 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 22°C tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günleri de benzer sıcaklıklarla güneşli hava bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Denize girmek, parkta yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek için hava koşulları elverişli. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su için. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca, öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Serin ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Böylece sağlığınızı korur ve yazın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

