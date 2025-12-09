İstanbul 09 Aralık Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul’da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık ise 5°C civarında öngörülüyor. Nem oranı %83, rüzgar hızı ise 6.2 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı ise 17:36’dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü, yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak. 11 Aralık Perşembe günü, bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık 5°C olarak ölçülecek. 12 Aralık Cuma günü, bulutlu bir başlangıcın ardından güneş geri dönecek. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle 11 Aralık Perşembe günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak akıllıca olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun giyinmek ve kat kat kıyafetler tercih etmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Rüzgar hızı 6.2 km/sa civarında olacak. Genel olarak rahatsız edici olmayacaktır. Ancak, rüzgarın etkisini hissettiğiniz durumlarda rüzgar geçirmez giysiler kullanmak iyi bir fikir olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Tahminlerin zamanla güncellenebileceğini göz önünde bulundurun. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.