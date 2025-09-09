İstanbul 09 Eylül Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

10 Eylül Çarşamba günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %71'e çıkacak. Rüzgar yine kuzey ve kuzeydoğudan hafif eserken, dışarı çıkarken bol su içmeyi ve hafif kıyafetler giymeyi unutmamak önemlidir.

11 Eylül Perşembe günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 28°C civarında kalacak. Nem oranı %72'ye yükselebilir. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmeyi sürdürecek. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. Kapalı mekanlara yönelmek iyi bir fikir olabilir.

12 Eylül Cuma günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 27°C civarına düşecek. Nem oranı %73'e çıkacak. Rüzgar yine kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Bu gün dışarıda vakit geçirmek isteyenler için daha rahat bir ortam sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre bol su içmeyi ve hafif kıyafetler giymeyi ihmal etmeyin. Bulutlu ve yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı mekanlara kaydırmak daha sağlıklı olacaktır. Rüzgar genel olarak rahatsız edici olmayacak. Ancak rüzgarın hızının arttığı günlerde açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.