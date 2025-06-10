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İstanbul 10 Haziran Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 10 Haziran Salı hava durumu rüzgarlı ve sıcak olacak.

İstanbul 10 Haziran Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu rüzgarlı ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık değerleri, Haziran ayının ortalarına yaklaştıkça İstanbul'da genellikle görülen değerlerle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da ısınması bekleniyor. Güneşli günlerin devam etmesi öngörülmektedir. 11 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 28°C, 12 Haziran Perşembe günü ise 29°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu artış, yaz mevsiminin İstanbul'da kendini hissettireceğini göstermektedir.

Bu dönemde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Sıcak havalarda ise vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Genel olarak, Haziran ayının ilk günlerinde İstanbul'da sıcak ve güneşli günler yaşanıyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri ve turistik geziler için uygun koşullar bulunmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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