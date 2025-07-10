İstanbul 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 21°C ile 26°C arasında değişecektir. Nem oranı %64, rüzgar hızı ise saatte 20.4 km olarak ölçülecektir. Gün doğumu saati 05:42, gün batımı saati ise 20:38'dir.

Cuma günü hava koşullarının açılması beklenmektedir. Güneşli bir gün yaşanacaktır. Sıcaklık 22°C ile 30°C arasında değişecek, nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 24.8 km olarak öngörülmektedir.

Cumartesi günü de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20.5°C ile 28.2°C arasında olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise saatte 26.3 km olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması öngörülmektedir. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.