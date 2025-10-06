HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul 102 yaşında: 6 Ekim resmi tatil mi? Toplu taşıma ücretsiz! Kurtuluş coşkusu...

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanıyor. Toplu taşıma ücretsiz olurken, şehir genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar, resmi kurumların açık olup olmadığını merak ediyor.

İstanbul 102 yaşında: 6 Ekim resmi tatil mi? Toplu taşıma ücretsiz! Kurtuluş coşkusu...

İstanbul, 6 Ekim 2025 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer, İstanbul halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Şehrin dört bir yanında bayraklar asılırken, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN (6 EKİM) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurtuluş günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, otobüs, metro, tramvay ve vapurlarda gün boyu ücretsiz seyahat edebilecek. Ancak, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında bu uygulama geçerli değil.

Metro İstanbul, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Geldikleri Gibi Giderler! 102 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde esaretten kurtardığımız kadim şehrimiz İstanbul’un Kurtuluşu kutlu olsun! Aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 6 Ekim'in resmi tatil olup olmadığını, okulların, noterlerin, hastanelerin ve diğer kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. 6 Ekim resmi tatil değil. Okullar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, sağlık ocakları ve kargo firmaları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak, kurtuluş günü etkinlikleri nedeniyle bazı bölgelerde trafik düzenlemeleri yapılması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların, seyahat planlarını yaparken güncel trafik bilgilerini takip etmeleri önem taşıyor.

İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü, şehrin tarihi ve kültürel mirasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu anlamlı günde, şehitler ve gaziler minnetle anılıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyorYıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor
Kadınlar, aktivistlere orantısız güç kullanan İsrail'e karşı yaptırım çağrısı yaptıKadınlar, aktivistlere orantısız güç kullanan İsrail'e karşı yaptırım çağrısı yaptı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.