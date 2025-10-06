İstanbul 102 yaşında: 6 Ekim resmi tatil mi? Toplu taşıma ücretsiz! Kurtuluş coşkusu...

İstanbul, 6 Ekim 2025 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer, İstanbul halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Şehrin dört bir yanında bayraklar asılırken, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN (6 EKİM) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurtuluş günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, otobüs, metro, tramvay ve vapurlarda gün boyu ücretsiz seyahat edebilecek. Ancak, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında bu uygulama geçerli değil.

Metro İstanbul, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Geldikleri Gibi Giderler! 102 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde esaretten kurtardığımız kadim şehrimiz İstanbul’un Kurtuluşu kutlu olsun! Aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 6 Ekim'in resmi tatil olup olmadığını, okulların, noterlerin, hastanelerin ve diğer kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. 6 Ekim resmi tatil değil. Okullar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, sağlık ocakları ve kargo firmaları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak, kurtuluş günü etkinlikleri nedeniyle bazı bölgelerde trafik düzenlemeleri yapılması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların, seyahat planlarını yaparken güncel trafik bilgilerini takip etmeleri önem taşıyor.

İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü, şehrin tarihi ve kültürel mirasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu anlamlı günde, şehitler ve gaziler minnetle anılıyor.