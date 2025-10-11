İstanbul 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde bu şekilde geçecek. Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek. Zaman zaman hızı 40 km/s'ye ulaşabilir.

Pazar günü hava koşulları daha sakin olacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında değişecek. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 14°C ile 19°C arasında seyredecek. Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu duruma karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Açık alanlarda dikkatli olmanız gerekecek. Hava koşullarına uygun önlemler almalısınız. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Kat kat giyinmek, hazırlıklı olmanız açısından önemlidir.