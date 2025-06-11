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İstanbul 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 11 Haziran Çarşamba hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında. Gece ise sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için tipik değerlerdir. Şehrin ılıman iklimine uygun bir gün sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 26°C olacak. Gece sıcaklıkları 18°C civarında seyredecek. 13 Haziran Cuma günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 18°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 19°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak stabil kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek idealdir. Park ve bahçelerde vakit geçirmek, sahil yürüyüşleri yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takmayı, güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın. Akşam serinliğine karşı hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır.

İstanbul'un Haziran ayındaki hava durumu genellikle sıcak ve ılımandır. Bu dönemde ortalama gündüz sıcaklıkları 21.7°C, gece sıcaklıkları ise 18.2°C civarındadır. Yağış miktarı 35 mm civarındadır. Bu, ay boyunca birkaç gün yağışlı hava olabileceğini gösterir. Yağmurlu günlere hazırlıklı olmak için yanınızda hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

Genel olarak, Haziran ayı İstanbul'u ziyaret etmek için uygun bir dönemdir. Sıcaklıklar rahattır. Yağışlar genellikle hafif ve kısa süreli olur. Bu sürede şehri keşfetmek, açık hava etkinliklerine katılmak, İstanbul'un sunduğu güzelliklerin tadını çıkarmak için ideal koşullar mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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