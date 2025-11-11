HABER

İstanbul 11 Kasım Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 11 Kasım 2025 tarihinde hava durumu hafif çiseleyen yağmurlarla geçecek. Sıcaklık 16°C civarındayken, nem oranı %80 düzeyinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 10.4 km/saat olarak hesaplandı. 12 Kasım'da da aynı hava koşulları devam edecek. Bu dönemde serin ve yağmurlu hava hakim olacak. Vatandaşların yağışlı günlerde dikkatli giyinmesi önem arz ediyor. Hava durumu güncellemelerini takip etmekte fayda var. 12 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. İşte detaylar...

İstanbul'da 11 Kasım 2025, Salı günü hava koşulları hafif çiseleyen yağmurlar şeklinde olacak. Sıcaklık 16°C civarındadır. Nem oranı %80 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 10.4 km/saat olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu saati 07:48'dir. Gün batımı 17:49'da gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 12 Kasım Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklığın ise 15°C civarında olması bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü de benzer hava koşulları devam edecek. 14 Kasım Cuma günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 15.7°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağmurlu olacağı düşünülüyor. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Ayrıca, yağışlı günlerde tedbirli olmak gerekmektedir. Hava durumu güncellemelerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre hazırlamanızda yarar var.

