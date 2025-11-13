HABER

İstanbul 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 13 Kasım 2025 tarihinde hava genellikle kapalı olacak. Sıcaklık 7,1°C ile 8,5°C arasında değişirken, hissedilen sıcaklık ise 4,2°C civarında kalacak. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Cuma günü kısmen güneşli ve sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında olacak. Havaların soğuması ve yüksek nem oranı, astım hastaları için risk oluşturuyor. Soğuk havaya karşı dikkatli olmak ve uygun giysiler giymek önemli.

İstanbul 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle kapalı olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar en düşük 7,1°C ve en yüksek 8,5°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 4,2°C civarında olacak. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 13,6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:50'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:48'de olacak.

Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında değişecek. Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C aralığında seyredecek. Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Ayrıca, nem oranının yüksek olması solunum yolu rahatsızlıkları için risk oluşturuyor. Astım veya alerji gibi sorunları olanların dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse tedbir almak önemlidir. Rüzgar hızının artacağı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın etkisine karşı önlemler alınmalıdır. Olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

