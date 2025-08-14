İstanbul 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcaklıkların 24°C ile 31°C arasında değişeceği şeklindedir. Rüzgar yüksek hızlarda esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Cuma günü hava sıcaklıklarının 24°C ile 30°C arasında olacağı öngörülmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise sıcaklık 22°C ile 29°C arasında seyredecek. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli ve sıcak olacaktır.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Ayrıca bol su tüketilmeli ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Rüzgarın yüksek hızlarda esmesi nedeniyle açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir.

Sıcak ve rüzgarlı günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.