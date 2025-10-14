İstanbul 14 Ekim Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Ekim 2025 Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 20°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 13°C olması öngörülüyor. Nem oranı %60 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak belirlenmiştir. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati ise 18:25'dir.

15 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 22.9°C'ye yükselebilir. Az bulutlu bir hava hakim olacaktır. 16 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 23.1°C’ye ulaşması bekleniyor. Kapalı ve bulutlu hava koşulları etkili olacaktır. 17 Ekim Cuma günü sıcaklığın 15.4°C'ye düşmesi öngörülmektedir. Bu günde kapalı ve bulutlu hava devam edecektir.

Hava koşullarında değişkenlik olabileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz faydalı olacaktır. 16 Ekim'de beklenen kapalı hava nedeniyle açık hava etkinliklerinizi gözden geçirin. Alternatif seçenekleri değerlendirmeniz önemlidir. 17 Ekim'de beklenen düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giyinin. Soğuk algınlığı riskine karşı önlemlerinizi alın.