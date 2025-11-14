HABER

İstanbul 14 Kasım Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Kasım 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Ancak 15-17 Kasım tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü bulutlu, Pazar günü hafif yağmurlu geçecek. Hava şartlarına uygun giyinmek ve hazırlık yapmak önemli. Açık hava etkinlikleri için hava tahminlerini takip etmek, ani değişimlere karşı önlem almak gerekir. Şemsiye bulundurmak da akıllıca olacaktır.

İstanbul 14 Kasım Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Bu, sonbaharın ortalarındaki ılıman bir gün anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 15 Kasım Cumartesi günü hava daha bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile 13°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 9°C ile 13°C arasında olacak. 17 Kasım Pazartesi günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar ise 10°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemlidir. Özellikle açık hava etkinliği planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Günlük hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı en iyi şekilde yapmak için hava durumunu izlemek gerekir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak da sağlığınızı koruyacaktır. Sabahları serin olabiliyor. Bu yüzden kat kat giyinmek pratik bir çözüm olabilir. Gün içinde sıcaklığa göre katları çıkarıp giymek gerekir. Hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak önemlidir. Bu şekilde ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Sonbahar aylarında hava hızla değişebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalıdır. Hava durumuna göre gerektiğinde değişiklik yapmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamalısınız. Uygun giyim ve hazırlıklarla günün her saatine uygun bir plan yapabilirsiniz. Bu, sizi olumsuz hava koşullarından koruyacaktır.

