İstanbul 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça değişken olacak. Sabah saatlerinde sağanak yağışlar başlayacak. Sıcaklıklar hissedilir ölçüde düşecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Yüksek nem, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olacak. Rüzgar da orta kuvvette esecek.

Perşembe günü benzer hava koşulları sürecek. Yağışlar devam edecek. Sıcaklıkların 5 derece daha düşmesi bekleniyor. Cuma günü ise hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 15°C'ye kadar inebilir. Cumartesi günü yağışların etkisi azalacak. Hava sıcaklıkları 17°C civarına yükselebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar trafik koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmek önemlidir. Yeterli uyku almaya özen gösterilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski bulunmaktadır. Bu nedenle kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir.