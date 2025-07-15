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İstanbul 15 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

İstanbul 15 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 23°C civarında seyredecek. Nem oranı %51, rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8.58 km hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32°C'ye çıkacak. 17 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Nem oranı %33 ile %37 arasında değişecek. Rüzgar hızları 4.71 km/s ile 6.25 km/s arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak güneşin zararlı etkilerinden koruyacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde kapalı ve serin alanlarda bulunmak faydalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, konforu artırır ve sağlık sorunlarının önüne geçer. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde tıbbi destek almak da gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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