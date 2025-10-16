İstanbul 16 Ekim Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları sabah saatlerinde yerel ve kısa süreli yağışlarla başlayacak. Özellikle Anadolu Yakası'nda sabah saat 06.00'dan itibaren hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bulutlar parçalı güneşli bir gökyüzü ile yer değiştirecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 13 ila 19 derece arasında değişecek.

Sabah saatlerinde nem oranı yüzde 90 seviyelerinde kalacak. Öğleden sonra rüzgarın etkisiyle nem oranı yüzde 70'lere kadar düşecektir. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 40-45 km hızla esecek. Cuma günü hava ılıman ve bulutlu geçecek.

18 Ekim Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son uyarılar geldi. Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu durum İstanbul genelinde ulaşım ve deniz trafiğinde aksamalara yol açabilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini akılda tutmak önemli. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Cumartesi günü için yapılan uyarıları dikkate almak gereklidir. Açık hava etkinliklerinizi iptal etme veya kapalı alanlara kaydırma önlemlerini alabilirsiniz. Kuvvetli rüzgar ve yağışlar ulaşımda aksamalara neden olabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.