İstanbul 17 Ekim Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da hava koşulları 17 Ekim 2025 Cuma günü puslu bir başlangıç yapacak. Düşük görüş mesafesi, sabah saatlerinde etkili olacak. Öğleden sonra beklenen yerel sağanak yağışlar, sıcaklıkların 14°C ile 22°C arasında değişmesine neden olacak. Cumartesi ve Pazar günleri benzer hava durumu devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Uygun giysiler bulundurmak önemli.

İstanbul'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları sabah saatlerinde puslu. Düşük görüş mesafesi etkili olacak. Öğleden sonra yerel sağanak yağışların olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar olacak.

Cumartesi günü hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde pus ve düşük görüş mesafesi görülecek. Öğleden sonra yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında seyredecek.

Pazar günü hava koşullarında hafif bir iyileşme öngörülüyor. Sabah saatlerinde pus ve düşük görüş mesafesi devam edecek. Öğleden sonra yağışların azalması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 17°C arasında olacak.

Pazartesi günü hava daha da iyileşecek. Sabah saatlerinde hafif pus ve düşük görüş mesafesi olabilir. Ancak yağışların tamamen kesilmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 17°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışların devam etmesi öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Özellikle sabah saatlerinde düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmalısınız. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hızınızı düşürmelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda uygun giysiler bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınarak yürümeye özen gösterin. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Bu önlemler, güvenliğiniz için önemlidir.

