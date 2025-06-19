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İstanbul 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

İstanbul 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağış beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 25.3°C, gece sıcaklığı ise 18.7°C olacak. Nem oranı %70, rüzgar hızı ise 22 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

20 Haziran Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı 19.0°C olacak. 21 Haziran Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26.7°C, gece sıcaklığı 19.0°C civarında olacak. 22 Haziran Pazar günü de bölgesel düzensiz yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 26.6°C, gece sıcaklığı 19.2°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Su birikintilerinden uzak durmak da gereklidir. Sürücüler, yol koşullarının bozulabileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine uymak ve dikkatli seyahat etmek önemlidir. Evlerde, su sızıntılarına karşı önlemler almak akıllıca olacaktır. Su tahliye sistemlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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