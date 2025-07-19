HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

İstanbul 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 km ile orta şiddette esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %42, akşam %52 ve gece %64 olarak tahmin ediliyor.

20 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 34°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 36°C ve 22 Temmuz Salı günü ise 38°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00-16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla hava kalitesinin düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kirli hava koşullarında, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takması önerilir. Ayrıca hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Dehidrasyon riskine karşı, gün boyunca düzenli olarak su içmek ve ağır yemeklerden uzak durmak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları elektrik tüketimini artırabilir. Bu durum enerji kesintilerine yol açabilir. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak enerji tasarrufu sağlar. Bu hem bütçenize hem de çevreye katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralıKontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Vali Faik Oktay Sözer, motosiklet tutkunlarıyla buluştuVali Faik Oktay Sözer, motosiklet tutkunlarıyla buluştu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Dünyada birinciydik ama... 200 liradan 600 TL'ye kadar yükseliyor!

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

Yer: Düzce... Sokak ortasında kanlı infaz: Film sahnelerini aratmayan kaçış! Orada yakalandı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

DEM Parti'den çok konuşulacak 'İttifak' ve 'Anayasa' çıkışı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

İsrail ile Suriye arasında ateşkes! Suriye birlikleri Süveyda'ya konuşlanmaya başladı

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.