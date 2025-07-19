İstanbul 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 km ile orta şiddette esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %42, akşam %52 ve gece %64 olarak tahmin ediliyor.

20 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 34°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 36°C ve 22 Temmuz Salı günü ise 38°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00-16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla hava kalitesinin düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kirli hava koşullarında, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takması önerilir. Ayrıca hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Dehidrasyon riskine karşı, gün boyunca düzenli olarak su içmek ve ağır yemeklerden uzak durmak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları elektrik tüketimini artırabilir. Bu durum enerji kesintilerine yol açabilir. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak enerji tasarrufu sağlar. Bu hem bütçenize hem de çevreye katkı sağlar.